***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2023 12:46
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SÜLEYMAN SELİM KERVANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
İBRAHİM NAMIK AKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
CAMILLE MICHEL EL ASMAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ANTHONY CHARLES WENSLEY WRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BURÇİN OZAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
GEORGES CATTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SEMA ÇETİNKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
CEM ÖKSÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ERCAN OĞUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
AYBERK MURAT AKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147942
BIST
16:094.493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 92,25
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.497
En Düşük
4.374
16:0919,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:0921,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0334
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:091.268,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.268,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:07
|BURCE
|75,40
|48.326.174
|% 9,99
|
|BURVA
|33,04
|32.703.395
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|118.042.438
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|152.549.207
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.762.189
|% -9,94
|
|LIDER
|65,50
|38.308.417
|% -8,96
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,05
|1.960.010.249
|% 4,69
|
|THYAO
|128,40
|1.811.380.191
|% 2,31
|
|EREGL
|30,42
|1.416.333.191
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,42
|1.191.877.291
|% 7,23
|
|EUPWR
|67,50
|1.179.669.172
|% -3,57
|
|KRDMD
|14,05
|1.960.010.249
|% 4,69
|
|EKGYO
|5,40
|650.806.176
|% 2,27
|
|ISCTR
|11,42
|1.191.877.291
|% 7,23
|
|YKBNK
|9,68
|648.229.458
|% 5,22
|
|KOZAL
|16,35
|1.091.530.418
|% 0,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4924
|19,5174
|% 0,02
|
|Euro
|21,5268
|21,5338
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,5905
|24,7138
|% 0,06
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1851
|5,2111
|% -0,06
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|6,97
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,72
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.545
|4.617
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.294
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,12
|0,00
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|1,53
|