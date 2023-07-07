***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2023 16:44
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Süleyman Selim Kervancı Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namık Aksel Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Camille Michel El Asmar Yönetim Kurulu Üyesi
Burçin Ozan Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Charles Wensley WRIGHT Yönetim Kurulu Üyesi
Georges Cattan Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Ural Satış Direktörü
Ebru Güner Birim Yöneticisi
Levent Güllü Kıdemli Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalsız Birim Yöneticisi
Selin Kosa Kıdemli Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker Birim Yöneticisi
Emine Ulaba Kıdemli Birim Yöneticisi
Nihal Avcı Yönetici Yardımcısı
Hasan Bingöl Kıdemli Uzman
Merve Büyükbayram Kıdemli Uzman
Damla Özgün Teftiş Yöneticisi
Burak Özman Yönetici Yardımcısı
Ahmet Cihan Saraoğlu Direktör Yardımcısı
Işıl Alptürk Birim Yöneticisi
Sena Edik Yönetici Yardımcısı
Banu Kartal Yönetici Yardımcısı
Özlem Türe Yönetici Yardımcısı
Çiğdem Özgider Yönetici Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167366
BIST