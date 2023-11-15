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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.11.2023 14:34
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Süleyman Selim Kervancı Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Namık Aksel Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Camille Michel El Asmar Yönetim Kurulu Üyesi
Burçin Ozan Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öksün Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Çetinkaya Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Charles Wensley WRIGHT Yönetim Kurulu Üyesi
Georges Cattan Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Ural Satış Direktörü
Ebru Güner Birim Yöneticisi
Hüseyin Zavalsız Birim Yöneticisi
Selin Kosa Kıdemli Birim Yöneticisi
Teoman Asım Aker Birim Yöneticisi
Emine Ulaba Kıdemli Birim Yöneticisi
Nihal Avcı Yönetici Yardımcısı
Hasan Bingöl Kıdemli Uzman
Merve Büyükbayram Kıdemli Uzman
Damla Özgün Teftiş Yöneticisi
Burak Özman Yönetici Yardımcısı
Ahmet Cihan Saraoğlu Direktör Yardımcısı
Işıl Alptürk Birim Yöneticisi
Sena Edik Yönetici Yardımcısı
Banu Kartal Yönetici Yardımcısı
Özlem Türe Yönetici Yardımcısı
Çiğdem Özgider Yönetici Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218132


BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 171,60 115.589.421 % 10,00  
MAALT 968,00 216.162.746 % 10,00  
IZINV 40,70 13.002.713 % 10,00  
ISBTR 697.735,00 4.884.145 % 10,00  
YBTAS 156.185,00 6.698.585 % 10,00  
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15:59 Alış Satış %  
Dolar 28,6608 28,6723 % 0,14  
Euro 31,1823 31,1909 % 0,01  
Sterlin 35,6183 35,7970 % -0,18  
Frank 32,1813 32,3752 % 0,27  
Riyal 7,6213 7,6596 % 0,15  
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15:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,42 23,46 % 0,66  
Platin 894,47 896,27 % 0,66  
Paladyum 1.038,96 1.043,36 % 0,66  
Brent Pet. 82,27 82,27 % 0,66  
Altın Ons 1.971,02 1.971,30 % 0,66  
Seans Raporu 15:59
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