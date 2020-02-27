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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.02.2020 19:35
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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/02/2020
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

         İstanbul, 27.02.2020  
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA                                                                                                                                                                                                                                        
KONU:   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı
  
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlar tarafımızca incelenmiştir.
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Ekte yer alan finansal tablolar ve dipnotların  27.02.2020 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.
  
Saygılarımızla,
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
  
Burçin Ozan                                                                     Cem Öksün
Yönetim Kurulu Üyesi                                                         Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822206


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Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,78 17,83 -0,08  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,01  
B. Petrol 50,95 50,95 -1,86  
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