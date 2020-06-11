***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.06.2020 15:22
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/06/2020
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İstanbul, 11.06.2020 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA KONU: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 31 Mart 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan özet konsolide finansal tablolar tarafımızca incelenmiştir. HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, incelemeden geçmemiş özet konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz. HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış özet konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Ekte yer alan finansal tabloların 11.06.2020 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz. Saygılarımızla, HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Burçin Ozan Cem Öksün Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850662
BIST
16:43109.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -519,07
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:436,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0521
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8278
En Düşük
6,7686
16:437,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7721
En Düşük
7,6811
16:43381,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,49
|Açılış
|: 381,20
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.878.157
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|2.903.286
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.503.672
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|130.080.356
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|CRDFA
|4,05
|3.792.119
|% -5,37
|
|EKGYO
|1,95
|1.181.266.758
|% 0,00
|
|ASELS
|32,22
|852.433.073
|% 0,06
|
|GARAN
|8,12
|715.324.653
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|647.529.042
|% 2,37
|
|SOKM
|13,04
|495.359.668
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,95
|1.181.266.758
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|489.482.349
|% 9,87
|
|TSKB
|1,24
|275.027.644
|% 4,20
|
|ODAS
|2,04
|368.362.555
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|647.529.042
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5937
|8,6368
|% -0,16
|
|Frank
|7,2123
|7,2557
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8124
|1,8215
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-2,22
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.487
|4,80
|
|Tam
|2.535
|2.556
|5,10
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|4,40
|
|Çeyrek
|619
|624
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,05
|39,05
|-2,68
|
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