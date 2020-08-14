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***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

14.08.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/08/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                             İstanbul, 14.08.2020
 
 
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA                                                                                                                                                                                                                                                
 
KONU:  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı
 
 
 
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren ikinci üç aylık ara hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan finansal tablolar tarafımızca incelenmiştir.
 
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
 
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
Ekte yer alan finansal tabloların ve faaliyet raporunun 14.08.2020 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
 
 
 
Burçin OZAN                                                                     Cem ÖKSÜN
Yönetim Kurulu Üyesi                                                          Genel Müdür
 
 
Ekler:
1-Finansal Tablolar
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869144


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Yarım 1.481 1.521 16,95  
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