***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/05/2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/05/2021Karar Sayısı23Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıHSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NAKONU: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk BeyanıHSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 31 Mart 2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan özet konsolide finansal tablolar tarafımızca incelenmiştir.HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, incelemeden geçmemiş özet konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış özet konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Ekte yer alan finansal tabloların 24.05.2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.Saygılarımızla,HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim ŞirketiBurçin Ozan Cem ÖksünYönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937503BIST