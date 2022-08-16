Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

16.08.2022 18:59
***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/08/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2022
Karar Sayısı
30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                       HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA           
KONU:  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Tebliğinin 9. Maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılan Sorumluluk Beyanı
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren hesap dönemi için SPK'nın Seri II, 14.1 No'lu tebliğine göre hazırlanan özet konsolide finansal tablolar tarafımızca incelenmiştir.
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi içindeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu tebliğ uyarınca hazırlanmış özet konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Ekte yer alan finansal tabloların 16.08.2022 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği müzakere edilerek kabulünü arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
 
 Burçin Ozan                            Cem Öksün        
 Yönetim Kurulu Üyesi               Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056057


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.980
Değişim :  2,29% |  66,70
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.983 En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 3,30 57.391.415 % 10,00  
COSMO 26,64 3.601.179 % 9,99  
CMBTN 290,70 46.698.668 % 9,99  
TETMT 251,30 18.853.809 % 9,98  
KZBGY 32,00 62.295.170 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9313 17,9528 % 0,03  
Euro 18,2550 18,2981 % 0,12  
Sterlin 21,5685 21,6766 % 0,02  
Frank 18,7907 18,9039 % 0,02  
Riyal 4,7676 4,7915 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.763 -0,02  
Altın Gr. 1.016 1.017 0,22  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.837 6.915 -1,00  
Yarım 3.332 3.381 -17,00  
Çeyrek 1.671 1.690 -9,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,84 0,01  
Gümüş Gr. 11,41 11,44 0,01  
B. Petrol 92,92 92,92 -0,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru