***HTP* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 12:48
***HTP******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HTP]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurullarında alınan kararlar ile VUK m. 325/A kapsamında, 2020 yılı karından 5.900.000,00 TL, 2021 yılı karından 14.100.000,00 TL ve 2022 karından 30.000.000,00 TL Girişim Sermayesi Fonu ayrılmıştır.
Ayrılan fonlar ile Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Fonu (HTP) fonu alınmış olup, VUK m. 325/A kapsamında girişim sermayesi yatırımlarımız tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Düzeltme Nedeni:19.09.2023 Tarihli açıklamamızda (HTP) fon kodu sehven işaretlenmemiştir. Açıklamamız (HTP) fon kodu işaretlenerek güncellenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196395
BIST
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15:577.831
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 46,93
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5727,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0358
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5728,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1223
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:571.679,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.679,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:55
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|493.526.172
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|UFUK
|77,60
|11.739.053
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.768.114
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.950.999
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,20
|540.933.593
|% -9,72
|
|LIDER
|126,30
|274.306.247
|% -7,13
|
|THYAO
|225,30
|8.219.746.232
|% 3,06
|
|YKBNK
|16,73
|4.037.057.718
|% 3,85
|
|ISCTR
|22,76
|4.025.046.274
|% 3,36
|
|KOZAL
|28,02
|2.844.078.311
|% 0,07
|
|ALFAS
|159,30
|2.652.042.010
|% 3,78
|
|YKBNK
|16,73
|4.037.057.718
|% 3,85
|
|ISCTR
|22,76
|4.025.046.274
|% 3,36
|
|ADESE
|2,13
|313.373.645
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,97
|1.186.663.045
|% 1,01
|
|ZOREN
|4,66
|652.502.743
|% -0,21
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0444
|% 0,15
|
|Euro
|28,8300
|28,8800
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,3707
|33,5381
|% -0,02
|
|Frank
|30,0379
|30,2189
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1864
|7,2224
|% 0,08
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,71
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|2,11
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.476
|-25,00
|
|Tam
|11.059
|11.137
|-29,00
|
|Yarım
|5.547
|5.591
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|0,10
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-0,78
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
16:10XU100
Endeks 7, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 85, 256.00 milyon TL de
-
16:10KNFRT
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 769 adet işlem
-
16:08ITTFH
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 238, 970 adet işlem