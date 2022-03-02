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***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

02.03.2022 16:50
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [HTTBT]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Hitit Bilgisayar payları, 03/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 127.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
HITIT BILGISAYAR XUTUM 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XTUMY 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XYLDZ 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XHARZ 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XUTEK 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XTKJS 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XBLSM 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XSIST 03/03/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006500


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 70,95 10.578.779 % 10,00  
SANEL 9,93 6.224.903 % 9,97  
PRKAB 43,50 26.697.925 % 9,96  
YUNSA 13,70 24.995.700 % 9,95  
KONKA 11,08 167.608.712 % 9,92  
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17:20 Alış Satış %  
Dolar 14,0898 14,0970 % 1,45  
Euro 15,6466 15,6840 % 1,14  
Sterlin 18,7418 18,8358 % 1,55  
Frank 15,2400 15,3318 % 1,15  
Riyal 3,7427 3,7615 % 1,40  
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17:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 -17,32  
Altın Gr. 875 875 6,43  
Cumhuriyet 5.814 5.902 102,00  
Tam 5.787 5.934 102,99  
Yarım 2.797 2.870 49,82  
Çeyrek 1.403 1.435 24,91  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 -0,37  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 0,01  
B. Petrol 112 112 6,89  
Seans Raporu 17:20
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