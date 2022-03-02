***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [HTTBT]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarHitit Bilgisayar payları, 03/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 127.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiHITIT BILGISAYAR XUTUM 03/03/2022HITIT BILGISAYAR XTUMY 03/03/2022HITIT BILGISAYAR XYLDZ 03/03/2022HITIT BILGISAYAR XHARZ 03/03/2022HITIT BILGISAYAR XUTEK 03/03/2022HITIT BILGISAYAR XTKJS 03/03/2022HITIT BILGISAYAR XBLSM 03/03/2022HITIT BILGISAYAR XSIST 03/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006500BIST