***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
02.03.2022 16:50
***HTTBT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Hitit Bilgisayar payları, 03/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 127.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
HITIT BILGISAYAR XUTUM 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XTUMY 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XYLDZ 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XHARZ 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XUTEK 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XTKJS 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XBLSM 03/03/2022
HITIT BILGISAYAR XSIST 03/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006500
BIST
17:221.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:2214,0976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2020
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
17:2215,6788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1720
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
17:22872,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,72
|Açılış
|: 872,70
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DOBUR
|70,95
|10.578.779
|% 10,00
|
|SANEL
|9,93
|6.224.903
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.697.925
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|24.995.700
|% 9,95
|
|KONKA
|11,08
|167.608.712
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,61
|110.684.304
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.531.725
|% -9,95
|
|POLTK
|603,50
|27.879.448
|% -9,93
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|KRDMD
|12,81
|5.970.093.878
|% 4,49
|
|THYAO
|25,56
|4.256.803.740
|% 1,19
|
|EREGL
|34,44
|3.512.373.328
|% 3,80
|
|ASELS
|23,00
|1.609.113.391
|% -4,17
|
|GARAN
|11,60
|1.191.746.512
|% -0,17
|
|KRDMD
|12,81
|5.970.093.878
|% 4,49
|
|YKBNK
|3,65
|892.019.836
|% 0,55
|
|THYAO
|25,56
|4.256.803.740
|% 1,19
|
|EREGL
|34,44
|3.512.373.328
|% 3,80
|
|GARAN
|11,60
|1.191.746.512
|% -0,17
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0898
|14,0970
|% 1,45
|
|Euro
|15,6466
|15,6840
|% 1,14
|
|Sterlin
|18,7418
|18,8358
|% 1,55
|
|Frank
|15,2400
|15,3318
|% 1,15
|
|Riyal
|3,7427
|3,7615
|% 1,40
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-17,32
|
|Altın Gr.
|875
|875
|6,43
|
|Cumhuriyet
|5.814
|5.902
|102,00
|
|Tam
|5.787
|5.934
|102,99
|
|Yarım
|2.797
|2.870
|49,82
|
|Çeyrek
|1.403
|1.435
|24,91
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,89
|
Seans Raporu
17:20
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17:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOBUR, ARTI
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17:35XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 29, 017.00 milyon TL de
-
17:34KRDMA
Yüzde 5.33 oranında artışla 11.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 732, 466 adet işlem
-
17:33CEMTS
Yüzde 5.00 oranında artışla 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 363, 037 adet işlem
-
17:32PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 43.50 lira fiyatla işlem gören hissede 628, 451 adet işlem