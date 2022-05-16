***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2022 16:52
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin tavsiyesi ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030579
BIST
16:392.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,81
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
16:3915,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
16:3916,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1198
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
16:39905,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,08
|Açılış
|: 905,90
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|87.778.991
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|7.084.237
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.510.610
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.356.484
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.256.178
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.788.629
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|211.152.273
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,99
|23.842.560
|% -8,06
|
|THYAO
|42,98
|3.499.206.524
|% 1,18
|
|GARAN
|14,96
|1.711.246.592
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,44
|1.390.502.621
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,02
|1.344.513.459
|% -4,15
|
|SISE
|19,48
|1.251.947.371
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,65
|858.388.467
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,40
|715.319.883
|% -3,30
|
|GARAN
|14,96
|1.711.246.592
|% -0,13
|
|SKBNK
|1,13
|125.049.215
|% 3,67
|
|AKBNK
|8,00
|728.493.949
|% -3,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5477
|15,5563
|% 0,51
|
|Euro
|16,2108
|16,2296
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,0310
|19,1264
|% 0,57
|
|Frank
|15,4474
|15,5404
|% 0,38
|
|Riyal
|4,1426
|4,1634
|% 0,70
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-2,10
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,67
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-16,00
|
|Tam
|6.052
|6.208
|-22,43
|
|Yarım
|2.925
|3.003
|-10,86
|
|Çeyrek
|1.467
|1.502
|-5,43
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,55
|