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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.05.2022 10:52
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
24.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2022 - 10583
Açıklamalar

Şirketimizin 16 Mayıs 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir. Genel Kurul Kararı 24 Mayıs 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032273


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