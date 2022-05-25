***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2022 10:52
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
24.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2022 - 10583
Açıklamalar
Şirketimizin 16 Mayıs 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir. Genel Kurul Kararı 24 Mayıs 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032273
BIST
11:422.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 16,98
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.384
11:4216,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2750
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
11:4217,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1664
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
11:42976,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,00
|Açılış
|: 976,24
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,22
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:40
|DAGHL
|27,06
|4.685.853
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|525.399.310
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|35.897.305
|% 9,97
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|18.516.896
|% 9,87
|
|SELVA
|8,86
|8.948.025
|% -5,74
|
|DOGUB
|4,49
|15.789.343
|% -5,47
|
|SEYKM
|7,36
|18.295.327
|% -4,29
|
|NUGYO
|5,88
|15.172.366
|% -4,08
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|SISE
|20,34
|1.072.329.032
|% 2,62
|
|GARAN
|14,65
|761.753.795
|% -1,07
|
|THYAO
|42,08
|745.520.551
|% -0,19
|
|ASELS
|23,52
|569.891.534
|% 1,99
|
|ARCLK
|74,40
|525.399.310
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,56
|189.523.635
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.072.329.032
|% 2,62
|
|GARAN
|14,65
|761.753.795
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,66
|167.250.222
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,36
|179.728.174
|% -0,46
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3285
|16,3532
|% 1,73
|
|Euro
|17,4415
|17,4633
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,4183
|20,5207
|% 1,49
|
|Frank
|16,9132
|17,0151
|% 1,33
|
|Riyal
|4,3447
|4,3664
|% 1,53
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,70
|
|Altın Gr.
|975
|975
|9,04
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,02
|