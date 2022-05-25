***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.05.2022Tescil Tarihi24.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.05.2022 - 10583AçıklamalarŞirketimizin 16 Mayıs 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir. Genel Kurul Kararı 24 Mayıs 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032273BIST