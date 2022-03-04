***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı toplantısında halka arz sonucu nakit olarak artırılan 27.500.000,- TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin ekteki ""Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştirSaygılarımızla,Ek: Esas Sözleşme Tadil Taslağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007510BIST