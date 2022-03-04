***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.03.2022 19:29
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı toplantısında halka arz sonucu nakit olarak artırılan 27.500.000,- TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin ekteki ""Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir
Saygılarımızla,
Ek: Esas Sözleşme Tadil Taslağı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007510
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0947
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0869
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05899,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 19,86
|Açılış
|: 899,03
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
899,29
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1870
|14,2015
|% 0,62
|
|Euro
|15,5000
|15,5836
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,7448
|18,8388
|% -0,14
|
|Frank
|15,4318
|15,5248
|% 0,85
|
|Riyal
|3,7812
|3,8002
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|26,24
|
|Altın Gr.
|897
|898
|18,34
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,27
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,76
|
Seans Raporu
18:05
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