***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
08.04.2022 20:10
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Saygılarımzla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Şirketimiz esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 18, 19, 20 ve 21.madde hükümlerinin eklenmesine, 15/11/2021 18/11/2021 10454
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi tadili 07/04/2022 07/04/2022 10554
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018781
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0514,7484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0114
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
18:05921,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,35
|Açılış
|: 921,30
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|41,36
|28.816.741
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.115.405
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7462
|14,7502
|% 0,09
|
|Euro
|16,0350
|16,0519
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,1657
|19,2618
|% -0,19
|
|Frank
|15,7314
|15,8262
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9223
|3,9419
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|11,05
|
|Altın Gr.
|921
|921
|5,74
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
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17:58XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 44, 334.00 milyon TL de
-
17:58ISCTR
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 772, 718 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 280, 442 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem