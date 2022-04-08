***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Saygılarımzla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoŞirketimiz esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 18, 19, 20 ve 21.madde hükümlerinin eklenmesine, 15/11/2021 18/11/2021 10454Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi tadili 07/04/2022 07/04/2022 10554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018781BIST