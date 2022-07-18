***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/07/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKuruluş işlemleri sürecinde belirlenecektir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılım GeliştirmeEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 (bir milyon) PKR (Pakistan Rupisi)Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİlgili ülke otoritesinin onay sürecine bağlıdır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000 (Birmilyon) PKR (Pakistan Rupisi)Beher Payın Alış Fiyatı1 PKR (Pakistan Rupisi)Toplam Tutar1.000.000 (Birmilyon) PKR (Pakistan Rupisi)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etki etmesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 18.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile,Pakistan'ın teknoloji konusunda önde gelen ve bünyesinde teknopark barındıran tek üniversitesi olan NUST'da (National University of Sciences & Technology), ülkedeki teknolojik alanda değer yaratmak için Şirketimizce, sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğumuz, nominal sermayesi 1.000.000 (bir milyon) PKR (Pakistan Rupisi) olan bir yazılım geliştirme şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046007BIST