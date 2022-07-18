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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

18.07.2022 20:36
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kuruluş işlemleri sürecinde belirlenecektir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım Geliştirme
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 (bir milyon) PKR (Pakistan Rupisi)
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İlgili ülke otoritesinin onay sürecine bağlıdır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000 (Birmilyon) PKR (Pakistan Rupisi)
Beher Payın Alış Fiyatı
1 PKR (Pakistan Rupisi)
Toplam Tutar
1.000.000 (Birmilyon) PKR (Pakistan Rupisi)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 18.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile,
Pakistan'ın teknoloji konusunda önde gelen ve bünyesinde teknopark barındıran tek üniversitesi olan NUST'da (National University of Sciences & Technology), ülkedeki teknolojik alanda değer yaratmak için Şirketimizce, sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğumuz, nominal sermayesi 1.000.000 (bir milyon) PKR (Pakistan Rupisi) olan bir yazılım geliştirme şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046007


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Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.495 6.620 -84,00  
Yarım 3.155 3.232 -33,00  
Çeyrek 1.583 1.615 -17,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,71 -0,01  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 0,01  
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