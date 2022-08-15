***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 22:41
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 200.000 117.442 -548.939 22.166.807 120.347 83.140.269 22.206.331 105.346.600 127.402.257 0 127.402.257
Transferler
22.206.331 -22.206.331 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.167.708 12.294.756 12.294.756 35.462.464 0 35.462.464
Dönem Karı (Zararı)
12.294.756 12.294.756 12.294.756 0 12.294.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.167.708 23.167.708 0 23.167.708
Sermaye Arttırımı
99.800.000 -99.800.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 100.000.000 117.442 -548.939 45.334.515 120.347 5.546.600 12.294.756 17.841.356 162.864.721 0 162.864.721
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 100.000.000 117.442 -1.398.532 138.391.961 120.347 5.546.600 23.351.517 28.898.117 266.129.335 0 266.129.335
Transferler
2.688.086 20.663.431 -23.351.517 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.383.826 6.383.826 135.282.378 135.282.378
Dönem Karı (Zararı)
6.383.826 6.383.826 6.383.826 0 6.383.826
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.898.552 128.898.552 0 128.898.552
Sermaye Arttırımı
27.500.000 292.429.353 319.929.353 0 319.929.353
Dönem Sonu Bakiyeler
13 127.500.000 117.442 292.429.353 -1.398.532 267.290.513 2.808.433 26.210.031 6.383.826 32.593.857 721.341.066 0 721.341.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.493.571 16.668.477
Dönem Karı (Zararı)
6.383.826 12.294.756
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.383.826 12.294.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.897.304 14.222.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 22.785.848 7.878.607
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.548.494 271.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.819.367 799.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.819.367 799.378
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18 -12.600.322 -192.988
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.732.180 3.259.684
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.059.031 2.218.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
649.694 -12.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.957.767 -9.412.408
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5, 6 -4.760.923 -9.140.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.833.323 -684.549
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -5.959.008 -266.272
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.906.695 189.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.291.962 547.673
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 1.210.220 -58.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.323.363 17.104.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-472.486 -152.182
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.357.306 -284.161
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-317.085.351 -19.609.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.957.402 -20.061.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -12.981.535 -1.078.282
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -43.975.867 -18.983.703
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
17 12.853.129 452.445
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -272.981.078 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
310.742.266 11.289.918
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
319.929.353 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 319.929.353 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.278.500 11.803.950
Kredilerden Nakit Girişleri
18.278.500 11.803.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.337.125 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.337.125 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.544.412 -368.906
Ödenen Faiz
-584.050 -145.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.150.486 8.348.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23.312.015 9.881.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.462.501 18.230.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 66.108.548 50.726.430
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 140.571.049 68.957.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 140.571.049 66.108.548
Finansal Yatırımlar
11 184.847.820 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
11 184.847.820 0
Ticari Alacaklar
5, 6 49.085.233 36.439.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.125.480 3.759.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.959.753 32.680.535
Peşin Ödenmiş Giderler
7 24.170.742 14.257.217
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.006.038 7.306.666
ARA TOPLAM
410.680.882 124.112.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.680.882 124.112.117
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 88.133.258 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
11 88.133.258 0
Maddi Duran Varlıklar
8 21.871.570 7.405.219
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 309.012.421 226.593.493
Peşin Ödenmiş Giderler
7 22.713.220 11.963.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.529.533 339.143
Diğer Duran Varlıklar
12 914.644 780.693
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
444.174.646 247.081.992
TOPLAM VARLIKLAR
854.855.528 371.194.109
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 55.269.512 46.450.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 55.269.512 46.450.365
Banka Kredileri
11 38.340.864 31.741.227
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 16.928.648 14.709.138
Ticari Borçlar
6 11.035.745 13.942.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.946.820 2.461.999
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 12.260.341 7.745.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.177.365 2.411.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.714.227 3.271.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.714.227 3.271.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 161.532 354.391
ARA TOPLAM
96.565.542 76.637.016
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.565.542 76.637.016
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 8.607.179 13.694.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 8.607.179 13.694.868
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 8.607.179 13.694.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 24.587.778 12.538.590
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.753.963 2.194.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.753.963 2.194.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.948.920 28.427.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
133.514.462 105.064.774
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
721.341.066 266.129.335
Ödenmiş Sermaye
13 127.500.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 117.442 117.442
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 292.429.353 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
265.891.981 136.993.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.398.532 -1.398.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.398.532 -1.398.532
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 267.290.513 138.391.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.808.433 120.347
Yasal Yedekler
13 2.808.433 120.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.210.031 5.546.600
Net Dönem Karı veya Zararı
6.383.826 23.351.517
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
721.341.066 266.129.335
TOPLAM KAYNAKLAR
854.855.528 371.194.109
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 116.765.898 52.558.370 64.244.217 29.490.224
Satışların Maliyeti
14 -54.331.426 -29.366.985 -32.250.578 -14.601.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.434.472 23.191.385 31.993.639 14.888.670
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
62.434.472 23.191.385 31.993.639 14.888.670
Genel Yönetim Giderleri
15 -17.875.817 -7.007.713 -10.165.807 -3.925.104
Pazarlama Giderleri
15 -15.951.746 -4.253.766 -10.064.622 -2.395.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.486.571 3.783.741 1.377.329 1.907.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.764.371 -2.185.627 -4.198.889 -257.584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.329.109 13.528.020 8.941.650 10.217.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 12.853.129 452.445 9.922.482 255.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.182.238 13.980.465 18.864.132 10.473.022
Finansman Gelirleri
18 1.624.944 1.892.984 1.266.115 702.318
Finansman Giderleri
18 -28.364.325 -1.359.854 -16.503.495 -1.046.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.442.857 14.513.595 3.626.752 10.128.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.059.031 -2.218.839 -7.524.749 -1.466.823
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.043.324 -2.416.925 -7.271.729 -1.536.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
984.293 198.086 -253.020 69.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.383.826 12.294.756 -3.897.997 8.661.708
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.383.826 12.294.756 -3.897.997 8.661.708
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22 6.383.826 12.294.756 -3.897.997 8.661.708
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
128.898.552 23.167.708 87.078.702 7.019.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 128.898.552 23.167.708 87.078.702 7.019.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.898.552 23.167.708 87.078.702 7.019.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.282.378 35.462.464 83.180.705 15.681.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
135.282.378 35.462.464 83.180.705 15.681.181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055698
BIST