***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 200.000 117.442 -548.939 22.166.807 120.347 83.140.269 22.206.331 105.346.600 127.402.257 0 127.402.257Transferler22.206.331 -22.206.331 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.167.708 12.294.756 12.294.756 35.462.464 0 35.462.464Dönem Karı (Zararı)12.294.756 12.294.756 12.294.756 0 12.294.756Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.167.708 23.167.708 0 23.167.708Sermaye Arttırımı99.800.000 -99.800.000 0Dönem Sonu Bakiyeler13 100.000.000 117.442 -548.939 45.334.515 120.347 5.546.600 12.294.756 17.841.356 162.864.721 0 162.864.721Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 100.000.000 117.442 -1.398.532 138.391.961 120.347 5.546.600 23.351.517 28.898.117 266.129.335 0 266.129.335Transferler2.688.086 20.663.431 -23.351.517 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.383.826 6.383.826 135.282.378 135.282.378Dönem Karı (Zararı)6.383.826 6.383.826 6.383.826 0 6.383.826Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.898.552 128.898.552 0 128.898.552Sermaye Arttırımı27.500.000 292.429.353 319.929.353 0 319.929.353Dönem Sonu Bakiyeler13 127.500.000 117.442 292.429.353 -1.398.532 267.290.513 2.808.433 26.210.031 6.383.826 32.593.857 721.341.066 0 721.341.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.493.571 16.668.477Dönem Karı (Zararı)6.383.826 12.294.756Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.383.826 12.294.756Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler69.897.304 14.222.472Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 22.785.848 7.878.607Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.548.494 271.910Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.819.367 799.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.819.367 799.378Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17, 18 -12.600.322 -192.988Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler58.732.180 3.259.684Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.059.031 2.218.839Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler649.694 -12.958İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.957.767 -9.412.408Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5, 6 -4.760.923 -9.140.167Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 -4.833.323 -684.549Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -5.959.008 -266.272Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.906.695 189.880Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.291.962 547.673Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 1.210.220 -58.973İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.323.363 17.104.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-472.486 -152.182Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.357.306 -284.161YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-317.085.351 -19.609.540Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.957.402 -20.061.985Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -12.981.535 -1.078.282Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -43.975.867 -18.983.703Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz17 12.853.129 452.445Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -272.981.078 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI310.742.266 11.289.918Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri319.929.353 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 319.929.353 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.278.500 11.803.950Kredilerden Nakit Girişleri18.278.500 11.803.950Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.337.125 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.337.125 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.544.412 -368.906Ödenen Faiz-584.050 -145.126YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.150.486 8.348.855Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi23.312.015 9.881.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.462.501 18.230.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 66.108.548 50.726.430DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 140.571.049 68.957.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 140.571.049 66.108.548Finansal Yatırımlar11 184.847.820 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar11 184.847.820 0Ticari Alacaklar5, 6 49.085.233 36.439.686İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.125.480 3.759.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 41.959.753 32.680.535Peşin Ödenmiş Giderler7 24.170.742 14.257.217Diğer Dönen Varlıklar12 12.006.038 7.306.666ARA TOPLAM410.680.882 124.112.117TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR410.680.882 124.112.117DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 88.133.258 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar11 88.133.258 0Maddi Duran Varlıklar8 21.871.570 7.405.219Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 309.012.421 226.593.493Peşin Ödenmiş Giderler7 22.713.220 11.963.444Ertelenmiş Vergi Varlığı1.529.533 339.143Diğer Duran Varlıklar12 914.644 780.693TOPLAM DURAN VARLIKLAR444.174.646 247.081.992TOPLAM VARLIKLAR854.855.528 371.194.109KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 55.269.512 46.450.365İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 55.269.512 46.450.365Banka Kredileri11 38.340.864 31.741.227Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 16.928.648 14.709.138Ticari Borçlar6 11.035.745 13.942.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.946.820 2.461.999Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 12.260.341 7.745.322Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.177.365 2.411.189Kısa Vadeli Karşılıklar5.714.227 3.271.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.714.227 3.271.310Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 161.532 354.391ARA TOPLAM96.565.542 76.637.016TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.565.542 76.637.016UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 8.607.179 13.694.868İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 8.607.179 13.694.868Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 8.607.179 13.694.868Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 24.587.778 12.538.590Uzun Vadeli Karşılıklar3.753.963 2.194.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.753.963 2.194.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.948.920 28.427.758TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER133.514.462 105.064.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar721.341.066 266.129.335Ödenmiş Sermaye13 127.500.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 117.442 117.442Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 292.429.353 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)265.891.981 136.993.429Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.398.532 -1.398.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.398.532 -1.398.532Yabancı Para Çevrim Farkları13 267.290.513 138.391.961Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.808.433 120.347Yasal Yedekler13 2.808.433 120.347Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.210.031 5.546.600Net Dönem Karı veya Zararı6.383.826 23.351.517TOPLAM ÖZKAYNAKLAR721.341.066 266.129.335TOPLAM KAYNAKLAR854.855.528 371.194.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 116.765.898 52.558.370 64.244.217 29.490.224Satışların Maliyeti14 -54.331.426 -29.366.985 -32.250.578 -14.601.554TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.434.472 23.191.385 31.993.639 14.888.670Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)62.434.472 23.191.385 31.993.639 14.888.670Genel Yönetim Giderleri15 -17.875.817 -7.007.713 -10.165.807 -3.925.104Pazarlama Giderleri15 -15.951.746 -4.253.766 -10.064.622 -2.395.911Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.486.571 3.783.741 1.377.329 1.907.751Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.764.371 -2.185.627 -4.198.889 -257.584ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.329.109 13.528.020 8.941.650 10.217.822Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 12.853.129 452.445 9.922.482 255.200FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.182.238 13.980.465 18.864.132 10.473.022Finansman Gelirleri18 1.624.944 1.892.984 1.266.115 702.318Finansman Giderleri18 -28.364.325 -1.359.854 -16.503.495 -1.046.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.442.857 14.513.595 3.626.752 10.128.531Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.059.031 -2.218.839 -7.524.749 -1.466.823Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.043.324 -2.416.925 -7.271.729 -1.536.422Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri984.293 198.086 -253.020 69.599SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.383.826 12.294.756 -3.897.997 8.661.708DÖNEM KARI (ZARARI)6.383.826 12.294.756 -3.897.997 8.661.708Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları22 6.383.826 12.294.756 -3.897.997 8.661.708Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar128.898.552 23.167.708 87.078.702 7.019.473Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarYabancı Para Çevrim Farkları19 128.898.552 23.167.708 87.078.702 7.019.473Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.898.552 23.167.708 87.078.702 7.019.473TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.282.378 35.462.464 83.180.705 15.681.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları135.282.378 35.462.464 83.180.705 15.681.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055698BIST