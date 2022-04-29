***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
29.04.2022 15:53
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarının 9 Mayıs 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025541
BIST
16:102.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,91
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
16:1014,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0688
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8584
En Düşük
14,7579
16:1015,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0956
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:10913,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,87
|Açılış
|: 913,36
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:10
|ARENA
|14,30
|22.066.783
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.471.661
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.790.221
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.571.816
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.633.520
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|33.736.238
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,88
|30.068.033
|% -8,70
|
|TKFEN
|19,73
|533.132.943
|% -5,96
|
|THYAO
|40,60
|2.880.772.972
|% 0,25
|
|SISE
|18,06
|1.074.791.681
|% 1,98
|
|AKBNK
|8,86
|991.384.097
|% -1,23
|
|GARAN
|14,99
|991.200.331
|% 0,07
|
|TUPRS
|235,10
|863.994.306
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,61
|727.520.284
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|429.122.997
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,15
|196.981.426
|% -4,96
|
|YKBNK
|4,85
|591.189.309
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|991.384.097
|% -1,23
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8527
|14,8584
|% 0,47
|
|Euro
|15,6417
|15,6538
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5783
|18,6715
|% 1,17
|
|Frank
|15,2098
|15,3014
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9471
|3,9669
|% 0,46
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|17,79
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,53
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|94,00
|
|Tam
|6.039
|6.193
|90,43
|
|Yarım
|2.919
|2.996
|43,75
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|21,87
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,41
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22PETUN
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 401 adet işlem
-
16:21PNSUT
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 267, 670 adet işlem
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, KOZAL, KOZAA
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 08 kaybederek (% -0.60 ) 2, 168
-
16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, CEMTS, CRDFA, UFUK, KNFRT, YUNSA, ARENA