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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim

29.04.2022 15:53
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

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Şirketimizin 2022 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarının 9 Mayıs 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025541


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CEMTS 25,96 36.471.661 % 10,00  
YUNSA 24,74 8.790.221 % 9,96  
UFUK 31,38 3.455.501 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.571.816 % 9,83  
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Euro 15,6417 15,6538 % 0,61  
Sterlin 18,5783 18,6715 % 1,17  
Frank 15,2098 15,3014 % 0,40  
Riyal 3,9471 3,9669 % 0,46  
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16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 17,79  
Altın Gr. 911 911 10,53  
Cumhuriyet 6.074 6.166 94,00  
Tam 6.039 6.193 90,43  
Yarım 2.919 2.996 43,75  
Çeyrek 1.464 1.498 21,87  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,02  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 0,03  
B. Petrol 109 109 1,41  
Seans Raporu 16:10
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