***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.04.2022Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/ Sarıyer/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.5 - 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - 2021 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun TTK 363. maddesi gereği seçilen bağımsız üyelerin genel kurul onayına sunulması.9 - Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması.10 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.12 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.13 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması.14 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması.15 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 16.05.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Yılına İlişkin OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2021 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun TTK md.363 hükmü çerçevesinde bağımsız üyeliklere atamasına ilişkin kararı onaylanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 12.500 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 2022 yılı bağış sınırı, 500.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın kabul edilmesine karar verilmiştir. Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın kabul edilmesine karar verilmiştir. Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili kabul edilmiştir.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 16.05.2022.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 16.05.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirket'imizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030578BIST