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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2022 16:56
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 18.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHTTB00010 0,0000000 0 0 0,0000000
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SERVE 27,14 108.479 % 9,97  
ORCAY 19,64 53.191.475 % 8,51  
TMPOL 20,38 24.009.663 % 7,43  
EUHOL 2,68 10.203.746 % 6,77  
IMASM 37,60 22.437.344 % 6,64  
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Riyal 4,1843 4,2053 % 1,35  
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Altın Ons 1.824 1.824 0,14  
Altın Gr. 924 924 13,17  
Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 -0,06  
Gümüş Gr. 10,92 10,93 0,12  
B. Petrol 114 114 -0,15  
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