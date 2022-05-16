***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.05.2022 16:56
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHTTB00010 0,0000000 0 0 0,0000000
10:232.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,09
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:2315,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3212
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8623
En Düşük
15,5343
10:2316,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,4054
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6456
En Düşük
16,2212
10:23925,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 14,49
|Açılış
|: 925,49
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
926,88
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:21
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,64
|53.191.475
|% 8,51
|
|TMPOL
|20,38
|24.009.663
|% 7,43
|
|EUHOL
|2,68
|10.203.746
|% 6,77
|
|IMASM
|37,60
|22.437.344
|% 6,64
|
|GZNMI
|32,80
|2.474.957
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.534.696
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|ISGYO
|13,35
|5.801.942
|% -4,91
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|THYAO
|42,84
|392.650.034
|% 0,28
|
|SISE
|19,67
|315.328.602
|% 1,92
|
|KRDMD
|14,99
|228.069.728
|% 0,54
|
|GARAN
|14,83
|165.181.318
|% -0,94
|
|EREGL
|32,02
|163.304.983
|% 1,07
|
|YKBNK
|4,32
|145.682.061
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,63
|87.586.670
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,76
|69.638.504
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,12
|18.593.946
|% -0,88
|
|SISE
|19,67
|315.328.602
|% 1,92
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8564
|15,8625
|% 2,07
|
|Euro
|16,6024
|16,6438
|% 2,49
|
|Sterlin
|19,4634
|19,5610
|% 1,99
|
|Frank
|15,6844
|15,7789
|% 1,57
|
|Riyal
|4,1843
|4,2053
|% 1,35
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,14
|
|Altın Gr.
|924
|924
|13,17
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,15
|