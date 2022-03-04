***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 19:29
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı ile Şirketimiz faaliyetleri için stratejik önem taşıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ("Bakanlık") onaylı Şirketimize ait 7393 belge numaralı "Seyahat Acentası İşletme Belgesi"nin, Bakanlığın 14.02.2022 tarih ve E-98896660-321.01-2196034 sayılı devir ön izni kapsamında, yeni acenta adı "APP Platform Travel Acenta İşletme Belgesi" olacak şekilde, seyahat acentası faaliyetlerinde bulunmak ana işletme konusu ile kurulmuş bulunan sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Hitit SAAS Turizm Servisleri AŞ'ne devredilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007511
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0873
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0604
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05898,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 19,09
|Açılış
|: 898,26
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
899,29
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1870
|14,2015
|% 0,62
|
|Euro
|15,5000
|15,5836
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,7448
|18,8388
|% -0,14
|
|Frank
|15,4318
|15,5248
|% 0,85
|
|Riyal
|3,7812
|3,8002
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|26,14
|
|Altın Gr.
|898
|898
|18,96
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,28
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,86
|
Seans Raporu
18:05
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17:58PAMEL
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