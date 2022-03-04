***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı ile Şirketimiz faaliyetleri için stratejik önem taşıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ("Bakanlık") onaylı Şirketimize ait 7393 belge numaralı "Seyahat Acentası İşletme Belgesi"nin, Bakanlığın 14.02.2022 tarih ve E-98896660-321.01-2196034 sayılı devir ön izni kapsamında, yeni acenta adı "APP Platform Travel Acenta İşletme Belgesi" olacak şekilde, seyahat acentası faaliyetlerinde bulunmak ana işletme konusu ile kurulmuş bulunan sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Hitit SAAS Turizm Servisleri AŞ'ne devredilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007511BIST