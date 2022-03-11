***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 12:59
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendiren basın açıklaması ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009470
BIST
13:042.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,92
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
13:0414,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1022
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
13:0416,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0938
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
13:04958,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,94
|Açılış
|: 959,09
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler13:02
|GRSEL
|10,96
|17.898.469
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.622.446
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|59.759.099
|% 9,00
|
|ALKA
|23,90
|23.025.258
|% 8,05
|
|MEPET
|2,26
|8.922.379
|% 7,62
|
|KRSTL
|6,12
|11.177.984
|% -10,00
|
|BRKO
|0,87
|426.388
|% -8,42
|
|ISSEN
|16,50
|24.677.471
|% -6,09
|
|ETILR
|6,40
|485.975
|% -5,88
|
|SKTAS
|2,98
|9.609.639
|% -4,49
|
|KRDMD
|15,40
|2.073.225.468
|% 0,20
|
|THYAO
|26,16
|1.972.609.396
|% 1,63
|
|SISE
|13,58
|1.229.203.153
|% 3,19
|
|EREGL
|34,48
|790.929.460
|% -0,40
|
|KOZAL
|147,40
|643.098.865
|% 2,86
|
|ODAS
|1,53
|251.852.063
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,40
|2.073.225.468
|% 0,20
|
|SISE
|13,58
|1.229.203.153
|% 3,19
|
|THYAO
|26,16
|1.972.609.396
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,12
|132.239.115
|% 0,00
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9450
|14,9554
|% 0,68
|
|Euro
|16,4173
|16,4418
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,5428
|19,6409
|% 1,03
|
|Frank
|16,0255
|16,1220
|% 0,97
|
|Riyal
|3,9841
|4,0041
|% 1,10
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-5,93
|
|Altın Gr.
|959
|959
|7,00
|
|Cumhuriyet
|6.370
|6.429
|-22,00
|
|Tam
|6.322
|6.482
|-8,16
|
|Yarım
|3.056
|3.136
|-3,94
|
|Çeyrek
|1.533
|1.568
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,57
|