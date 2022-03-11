***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendiren basın açıklaması ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009470BIST