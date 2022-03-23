***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Brunei Sultanlığı'nın ulusal havayolu şirketi Royal Brunei Havayolları'nın, Şirketimizce sistem geçişi tamamlanmıştır. Bağımsız araştırma kuruluşu Skytrax tarafından dünyanın en popüler 10 havayolu arasında gösterilen Royal Brunei, 16 Mart 2022 itibarıyla, Şirketimizin Crane yazılım çözümlerini kullanmaya başlamış olup, on yıl boyunca Şirketimizin çözümleriyle operasyonlarını sürdürecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012173BIST