***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 09:52
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Brunei Sultanlığı'nın ulusal havayolu şirketi Royal Brunei Havayolları'nın, Şirketimizce sistem geçişi tamamlanmıştır. Bağımsız araştırma kuruluşu Skytrax tarafından dünyanın en popüler 10 havayolu arasında gösterilen Royal Brunei, 16 Mart 2022 itibarıyla, Şirketimizin Crane yazılım çözümlerini kullanmaya başlamış olup, on yıl boyunca Şirketimizin çözümleriyle operasyonlarını sürdürecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012173
BIST
11:282.189
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|ENSRI
|16,94
|30.043.068
|% 10,00
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|NETAS
|17,93
|20.768.048
|% 10,00
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|GZNMI
|38,34
|33.380.482
|% 9,98
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|KUTPO
|45,86
|59.804.258
|% 8,31
|
|IDEAS
|25,14
|20.130.818
|% 8,18
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|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
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|PKENT
|258,20
|63.054.040
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
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|AYEN
|11,11
|34.248.663
|% -6,56
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|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,07
|1.279.540.364
|% 1,17
|
|THYAO
|28,58
|887.332.763
|% 0,21
|
|KRDMD
|15,30
|600.909.106
|% 0,26
|
|EREGL
|33,44
|556.669.314
|% -1,07
|
|SISE
|14,21
|383.370.135
|% -0,98
|
|GARAN
|12,07
|1.279.540.364
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,06
|303.827.823
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,36
|147.214.924
|% 0,85
|
|ODAS
|1,65
|87.042.486
|% 0,00
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|KRDMD
|15,30
|600.909.106
|% 0,26
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8162
|14,8215
|% -0,01
|
|Euro
|16,3333
|16,3450
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,5659
|19,6640
|% -0,21
|
|Frank
|15,7909
|15,8861
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% -0,05
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.922
|1.922
|0,37
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|Altın Gr.
|916
|916
|-0,34
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|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
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|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|0,19
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|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
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|B. Petrol
|117
|117
|1,25
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