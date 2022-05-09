***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 09:45
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz ile Nepal'ın ulusal havayolu şirketi Nepal Havayolları ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, Nepal Havayolları 6 Mayıs itibariyle beş yıl boyunca Şirketimiz yolcu hizmet sistem ve gelir muhasebesi çözümlerini kullanacak olup, Şirketimiz Crane çözümlerinin Asya kıtasında yeni bir ülkeye hizmet ihracatı ile kullanım ağımız genişlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027636
BIST
11:512.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|: 2.462
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En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler11:51
|HATEK
|21,78
|36.891.128
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|14.583.385
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.600.441
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.465.293
|% 9,94
|
|DENGE
|1,85
|10.659.700
|% 9,47
|
|DEVA
|36,96
|77.734.154
|% -6,76
|
|ALGYO
|35,66
|37.291.498
|% -5,11
|
|KUYAS
|6,18
|12.281.418
|% -4,92
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|DOCO
|1.266,00
|15.445.500
|% -4,09
|
|THYAO
|42,68
|1.845.806.626
|% 0,71
|
|KRDMD
|16,09
|1.500.273.727
|% 3,94
|
|SISE
|19,41
|988.164.661
|% 0,10
|
|EREGL
|33,50
|846.490.726
|% 1,70
|
|SASA
|33,96
|781.787.678
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,68
|398.980.425
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,09
|1.500.273.727
|% 3,94
|
|YKBNK
|4,76
|349.783.133
|% -1,65
|
|ZOREN
|2,16
|143.215.049
|% 2,37
|
|SISE
|19,41
|988.164.661
|% 0,10
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9884
|14,9952
|% 0,34
|
|Euro
|15,7625
|15,7781
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,3370
|18,4290
|% -0,24
|
|Frank
|15,0173
|15,1078
|% -0,22
|
|Riyal
|3,9818
|4,0017
|% 0,26
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-17,90
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,33
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