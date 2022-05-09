***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Nepal'ın ulusal havayolu şirketi Nepal Havayolları ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, Nepal Havayolları 6 Mayıs itibariyle beş yıl boyunca Şirketimiz yolcu hizmet sistem ve gelir muhasebesi çözümlerini kullanacak olup, Şirketimiz Crane çözümlerinin Asya kıtasında yeni bir ülkeye hizmet ihracatı ile kullanım ağımız genişlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027636BIST