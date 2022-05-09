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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 09:45
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz ile Nepal'ın ulusal havayolu şirketi Nepal Havayolları ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, Nepal Havayolları 6 Mayıs itibariyle beş yıl boyunca Şirketimiz yolcu hizmet sistem ve gelir muhasebesi çözümlerini kullanacak olup, Şirketimiz Crane çözümlerinin Asya kıtasında yeni bir ülkeye hizmet ihracatı ile kullanım ağımız genişlemiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027636


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Tam 6.081 6.235 58,35  
Yarım 2.939 3.016 28,23  
Çeyrek 1.474 1.508 14,11  
Gümüş.Ons 22,12 22,14 -0,23  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 -0,10  
B. Petrol 111 111 -1,33  
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