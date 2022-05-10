***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2022 yılı ilk çeyrek faaliyet raporunu yayımlamıştır. 2022 yılının ilk çeyreğini 3,8 milyon dolar gelir ve yüzde 55 FAVÖK marjı ile kapatan şirketimiz müşteri sayısını 57'ye çıkartmıştır. Müşteri kazanımı açısından şirketimiz son beş yılın en iyi performansını sergilemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028150BIST