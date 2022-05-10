***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 09:29
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı ilk çeyrek faaliyet raporunu yayımlamıştır. 2022 yılının ilk çeyreğini 3,8 milyon dolar gelir ve yüzde 55 FAVÖK marjı ile kapatan şirketimiz müşteri sayısını 57'ye çıkartmıştır. Müşteri kazanımı açısından şirketimiz son beş yılın en iyi performansını sergilemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028150
BIST
16:012.450
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -40,08
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.439
16:0115,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0798
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
16:0116,2069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1244
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,2682
En Düşük
16,0616
16:01907,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,97
|Açılış
|: 907,39
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ULUUN
|10,38
|72.353.997
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.608.423
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.756.969
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|ARSAN
|4,32
|60.885.156
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.842.112
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.678.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.023.121
|% -9,98
|
|THYAO
|41,82
|2.225.364.222
|% -0,90
|
|SISE
|19,66
|1.952.558.088
|% -1,90
|
|KRDMD
|16,35
|1.676.735.406
|% -1,33
|
|ASELS
|23,96
|1.480.008.167
|% -0,91
|
|SAHOL
|20,04
|1.160.046.444
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,72
|563.008.853
|% -1,81
|
|YKBNK
|4,69
|637.948.193
|% -3,30
|
|VAKBN
|4,41
|510.887.224
|% -3,92
|
|KRDMD
|16,35
|1.676.735.406
|% -1,33
|
|KARSN
|5,21
|527.847.693
|% 1,76
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3142
|15,3264
|% 0,53
|
|Euro
|16,1857
|16,2073
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,8017
|18,8960
|% 0,30
|
|Frank
|15,3560
|15,4485
|% 0,55
|
|Riyal
|4,0795
|4,1000
|% 0,53
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|5,67
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-17,00
|
|Tam
|6.100
|6.256
|-29,19
|
|Yarım
|2.949
|3.026
|-14,13
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,41
|