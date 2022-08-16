***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 09:38
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı ikinci çeyrek sonu itibariyle finansal sonuçlarını açıklamıştır. Bu dönemde, yeni partner kazanımı açısından son beş yılın en iyi performansını sergilediği görülen şirketimiz cirosunu yüzde 18 artırmıştır (USD bazında). İlgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055716
BIST
14:152.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 25,74
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.947
En Düşük
2.920
14:1517,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0512
|Açılış
|: 18,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9672
En Düşük
17,8970
14:1518,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3017
En Düşük
18,2188
14:151.022,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.022,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler14:13
|CMBTN
|290,70
|45.312.029
|% 9,99
|
|COSMO
|26,64
|2.177.378
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.235.611
|% 9,98
|
|KLRHO
|21,94
|15.189.883
|% 9,97
|
|CMENT
|49,84
|1.427.168
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|78.666.538
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|196.348.806
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|531.382
|% -6,08
|
|PAMEL
|153,60
|19.153.621
|% -5,36
|
|ISBTR
|44.000,00
|264.000
|% -4,35
|
|THYAO
|67,90
|5.374.380.389
|% 0,07
|
|AKBNK
|10,74
|2.279.599.106
|% 1,51
|
|YKBNK
|5,76
|2.146.244.816
|% 2,86
|
|ISCTR
|6,51
|1.695.105.698
|% 5,34
|
|EKGYO
|3,67
|1.402.969.729
|% 3,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.402.969.729
|% 3,67
|
|YKBNK
|5,76
|2.146.244.816
|% 2,86
|
|ISCTR
|6,51
|1.695.105.698
|% 5,34
|
|ALBRK
|1,92
|413.853.658
|% 6,67
|
|AKBNK
|10,74
|2.279.599.106
|% 1,51
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9590
|17,9628
|% 0,27
|
|Euro
|18,2519
|18,2606
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,6624
|21,7710
|% 0,33
|
|Frank
|18,8037
|18,9169
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7699
|4,7939
|% 0,34
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-7,33
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.956
|-5,00
|
|Tam
|6.887
|6.935
|-16,00
|
|Yarım
|3.356
|3.390
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|-0,37
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:29TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 251.30 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 091 adet işlem
-
14:28ISCTR
Yüzde 5.34 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 214, 377 adet işlem
-
14:27GLCVY
Yüzde 6.32 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 117, 679 adet işlem
-
14:26XU100
Endeks 2, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 35, 756.00 milyon TL de
-
14:26GEDIK
Yüzde 6.08 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 715, 498 adet işlem