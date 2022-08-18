***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Ticaret Bakanlığının 5447 Sayılı E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamına alınmıştır. Daha önce Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®/Marka Destek Programı kapsamında bulunan Şirketimiz, Bakanlığın yeni programı olan E-Turquality sayesinde tavan ve kapsam olarak daha genişletilmiş hibelerden faydalanabilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056906BIST