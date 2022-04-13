***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksReşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul/Turkiye +90 212 276 1500 +90 212 276 1517Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFATMA NUR GÖKMAN Genel Müdür/CEO İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür/CEO YokturSEZER ÖZMUTLU Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma YokturŞÜKRİYE NEVRA ONURSAL KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama Yönetici Direktör, Satış ve Pazarlama YokturÖZGÜR ÇUHADAR Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji Yönetici Direktör, Geliştirme YokturSEMRA KANDEMİR Genel Müdür Yardımcısı, Ürün Strateji Yönetici Direktör, Altyapı ve Operasyon YokturSEMİH SAKIZ Genel Müdür Yardımcısı, Sistem Altyapı ve İşletim Yönetici Direktör, Sistem Altyapı ve İşletim YokturATİLLA LİSE Genel Müdür Yardımcısı, Ulaştırma Çözümleri Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman YokturFİGEN DÖNDER Direktör, İnsan Kaynakları Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019920BIST