***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2022 09:30
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul/Turkiye +90 212 276 1500 +90 212 276 1517
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATMA NUR GÖKMAN Genel Müdür/CEO İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür/CEO Yoktur
SEZER ÖZMUTLU Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler & Satınalma Yoktur
ŞÜKRİYE NEVRA ONURSAL KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama Yönetici Direktör, Satış ve Pazarlama Yoktur
ÖZGÜR ÇUHADAR Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji Yönetici Direktör, Geliştirme Yoktur
SEMRA KANDEMİR Genel Müdür Yardımcısı, Ürün Strateji Yönetici Direktör, Altyapı ve Operasyon Yoktur
SEMİH SAKIZ Genel Müdür Yardımcısı, Sistem Altyapı ve İşletim Yönetici Direktör, Sistem Altyapı ve İşletim Yoktur
ATİLLA LİSE Genel Müdür Yardımcısı, Ulaştırma Çözümleri Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman Yoktur
FİGEN DÖNDER Direktör, İnsan Kaynakları Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019920
BIST