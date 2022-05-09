***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.05.2022 21:18
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
2022/22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 09.05.2022
KARAR SAYISI : 2022/22
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a. Tarafımızca incelendiğini,
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar'ın şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
GÜNSELİ TARHAN
Denetim Komitesi Başkanı
TURGUT GÜRSOY
Denetim Komitesi Üyesi
SEZER TUĞ ÖZMUTLU
Mali İşler & Satınalma Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028100
BIST