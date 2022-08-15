***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/08/2022Karar Sayısı2022/27Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDAFİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 15.08.2022KARAR SAYISI : 2022/27Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 15/08/2022 tarih ve 2022/27 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusundaa. Tarafımızca incelendiğini,b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,GÜNSELİ TARHANDenetim Komitesi BaşkanıTURGUT GÜRSOYDenetim Komitesi ÜyesiSezer TUĞ ÖZMUTLUMali İşler & Satınalma Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055700BIST