Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.08.2022 23:26
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
AIR BELGIUM S.A.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Faaliyetlerimize etkisi olumlu olacağı beklenmektedir
Açıklamalar

Belçika'nın havayolu firmalarından Air Belgium, 25 Ağustos 2022 günü itibariyle, 5 yıl süreyle, Şirketimizin Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri (Crane PAX) ve İnternet Rezervasyon Motoru (Crane IBE) yazılım ürünleri ile operasyonlarını sürdürecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058467


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.137
Değişim :  2,50% |  76,47
Açılış :  3.076  
Önceki Kapanış :  3.060  
En Yüksek
3.146 En Düşük
3.075
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HALKB 6,49 1.526.164.539 % 10,00  
EKIZ 10,45 1.411.867 % 10,00  
BRMEN 2,20 576.193 % 10,00  
VAKBN 5,50 588.899.712 % 10,00  
VAKFN 3,19 296.625.061 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1611 18,1791 % 0,09  
Euro 18,1118 18,1527 % 0,09  
Sterlin 21,4345 21,5420 % 0,50  
Frank 18,7805 18,8936 % 0,48  
Riyal 4,8206 4,8447 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 7,29  
Altın Gr. 1.026 1.027 4,96  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.866 6.928 13,00  
Yarım 3.346 3.387 6,00  
Çeyrek 1.678 1.693 3,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,27 0,14  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 0,08  
B. Petrol 100 100 -1,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru