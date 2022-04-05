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***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.04.2022 18:56
***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2022 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır. 
1. Yönetim Kurulumuzun 05.04.2022 tarih ve 2022/11 no'lu kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına ve bu çerçevede görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine, Şirket Yönetim kurulu yapısı dikkate alınarak Sermaye Piyasası mevzuatı ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi ve Sürdürülebilirlik Politika ve Prosedürleri ile ilgili yetki, görev ve sorumluluğunda Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmesine, 
2. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Günseli Tarhan'ın ve üyeliğe Turgut Gürsoy'un getirilmesine, 
3. Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 4 üyeden oluşmasına, başkanlığa Günseli Tarhan'ın ve üyeliklere Nasuh Nazif Çetin ile Sezer Özmutlu ve Figen Dönder'in getirilmesine, 
4. Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Turgut Gürsoy'un ve üyeliğe Dilek Ovacık ve Şükriye Nevra Onursal Karaağaç'ın getirilmesine, 
karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016081


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