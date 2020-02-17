***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:27
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819382
BIST
13:58121.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 1.019,89
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:586,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:586,5557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:58307,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,01
|Açılış
|: 307,11
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|TSPOR
|5,40
|181.754.706
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,83
|43.244.657
|% 14,97
|
|OSTIM
|2,49
|100.682.853
|% 11,16
|
|CELHA
|10,98
|7.025.062
|% 10,80
|
|ARDYZ
|16,24
|29.200.755
|% -9,78
|
|ERBOS
|24,98
|13.765.881
|% -9,10
|
|HUBVC
|40,14
|37.924.942
|% -7,04
|
|KRTEK
|3,41
|2.617.642
|% -6,83
|
|IHGZT
|4,00
|64.732
|% -6,76
|
|ASELS
|30,06
|974.997.274
|% 3,37
|
|THYAO
|15,23
|945.073.381
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|ODAS
|2,26
|515.723.594
|% 5,12
|
|PETKM
|4,17
|341.576.747
|% 0,48
|
|ODAS
|2,26
|515.723.594
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|BJKAS
|2,98
|251.476.014
|% 3,47
|
|KARSN
|1,94
|162.908.062
|% -1,52
|
|PETKM
|4,17
|341.576.747
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8512
|7,8906
|% -0,32
|
|Frank
|6,1302
|6,1671
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6062
|1,6143
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,29
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|-0,09
|