***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 10:05
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819809
BIST
11:59119.737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -1.054,79
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:596,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0707
En Düşük
6,0411
11:596,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:59309,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,47
|Açılış
|: 309,82
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,04
|98.827.328
|% 11,60
|
|BOSSA
|11,83
|25.373.583
|% 11,60
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,16
|251.594.596
|% 10,20
|
|OSMEN
|8,80
|17.107
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|34,92
|51.968.061
|% -11,77
|
|ARDYZ
|14,14
|12.452.983
|% -10,56
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,53
|823.236.742
|% 2,32
|
|THYAO
|14,99
|706.937.365
|% -1,96
|
|ASELS
|29,36
|675.915.881
|% 1,45
|
|ODAS
|2,32
|295.015.171
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,16
|251.594.596
|% 10,20
|
|GSRAY
|3,53
|823.236.742
|% 2,32
|
|ODAS
|2,32
|295.015.171
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,64
|139.204.541
|% -1,20
|
|ISGYO
|2,02
|136.079.744
|% 1,51
|
|IHLGM
|1,35
|76.007.355
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8531
|7,8924
|% 0,21
|
|Frank
|6,1639
|6,2010
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|7,59
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,96
|
|Yarım
|988
|1.013
|6,75
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,72
|56,72
|-0,95
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