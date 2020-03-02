***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 11:25
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823229
BIST
11:33109.196
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 3.202,31
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
11:336,2193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0118
|Açılış
|: 6,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
11:336,8994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
11:33320,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,35
|Açılış
|: 320,71
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|ITTFH
|2,81
|17.539.490
|% 15,64
|
|TUCLK
|5,29
|10.606.799
|% 15,00
|
|OYAYO
|4,46
|18.383.857
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|VKFYO
|2,36
|5.751.410
|% 14,56
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|BIMAS
|47,82
|10.803.046
|% -0,46
|
|THYAO
|12,14
|406.848.659
|% 3,32
|
|ASELS
|28,62
|229.268.968
|% 4,07
|
|KARSN
|1,86
|165.208.326
|% 11,38
|
|GARAN
|9,82
|147.601.134
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,37
|101.993.071
|% 3,49
|
|KARSN
|1,86
|165.208.326
|% 11,38
|
|EKGYO
|1,44
|86.543.374
|% 3,60
|
|ADESE
|1,52
|81.708.321
|% 10,14
|
|YKBNK
|2,37
|101.993.071
|% 3,49
|
|ODAS
|2,07
|79.703.803
|% 5,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9287
|7,9685
|% -0,47
|
|Frank
|6,4255
|6,4642
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6525
|1,6608
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.606
|26,62
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,35
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|2,02
|