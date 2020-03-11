***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:32
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826976
BIST
14:5599.834
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.228,72
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
14:556,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:557,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0605
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0081
En Düşük
6,9390
14:55330,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,21
|Açılış
|: 330,80
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,07
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,93
|193.241.603
|% 18,02
|
|DEVA
|9,60
|130.288.474
|% 15,80
|
|SELEC
|7,03
|85.323.658
|% 14,31
|
|ECZYT
|10,39
|85.069.650
|% 13,06
|
|BIZIM
|8,76
|23.332.422
|% 11,17
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,97
|248.489.586
|% -16,77
|
|SNGYO
|0,91
|937.984
|% -16,51
|
|MRGYO
|0,83
|9.875.201
|% -15,31
|
|OYAYO
|4,78
|653.727
|% -14,95
|
|ASELS
|25,40
|776.877.609
|% -1,93
|
|THYAO
|9,59
|538.791.852
|% -3,81
|
|GARAN
|9,44
|339.757.421
|% 0,96
|
|TSPOR
|3,97
|248.489.586
|% -16,77
|
|GSRAY
|2,26
|209.150.253
|% -12,06
|
|IHLGM
|1,10
|137.561.936
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,89
|107.191.216
|% -11,00
|
|ODAS
|1,56
|179.743.807
|% -9,30
|
|ADESE
|1,27
|126.585.429
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,26
|209.150.253
|% -12,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9445
|7,9843
|% 0,22
|
|Frank
|6,5720
|6,6116
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6387
|1,6469
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|18,07
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.181
|2.236
|26,37
|
|Yarım
|1.054
|1.082
|12,76
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,38
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|35,91
|35,91
|-1,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:10ODAS
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 637, 520 adet işlem
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -895, 58 kaybederek (% -0.93 ) 94, 978
-
15:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, MEMSA, EGCYH, SAFKR
-
15:09
MMCAS, BIMAS, ECILC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:09
TRCAS, GYHOL, BMELK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında