***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 16:11
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834286
BIST
17:4989.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 42,16
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:496,6054
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,0970
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6021
17:497,2144
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1436
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2052
17:49342,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,75
|Açılış
|: 342,41
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,06
|50.869.422
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|
|IZTAR
|2,05
|324.399
|% 9,63
|
|TDGYO
|2,51
|2.545.293
|% 9,61
|
|RTALB
|4,62
|6.724.621
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|808.007
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|32.163.565
|% -9,90
|
|SEKUR
|4,10
|5.652.504
|% -8,89
|
|TMPOL
|4,30
|10.021.946
|% -8,12
|
|PGSUS
|33,68
|294.159.904
|% -6,08
|
|ODAS
|1,38
|143.953.479
|% -1,43
|
|IHLGM
|1,01
|143.466.304
|% -5,61
|
|ADESE
|1,10
|122.505.601
|% 2,80
|
|HUBVC
|19,06
|122.431.576
|% -3,74
|
|IHLGM
|1,01
|143.466.304
|% -5,61
|
|ADESE
|1,10
|122.505.601
|% 2,80
|
|ODAS
|1,38
|143.953.479
|% -1,43
|
|BNTAS
|2,71
|57.036.046
|% 3,04
|
|AVOD
|1,68
|22.135.894
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1833
|8,2244
|% -1,00
|
|Frank
|6,7939
|6,8348
|% -1,75
|
|Riyal
|1,7554
|1,7642
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|18,66
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,50
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|33,06
|33,06
|8,32
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