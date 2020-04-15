***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:26
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838063
BIST
17:4595.990
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -2.559,49
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
17:456,8991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0827
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
17:457,5246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5264
En Düşük
7,4578
17:45382,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,36
|Açılış
|: 382,11
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|TUKAS
|12,98
|3.566.492
|% 10,00
|
|SANFM
|7,92
|14.615.868
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.152.993
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.209.769
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|DOCO
|397,80
|171.667.476
|% -10,00
|
|CLEBI
|86,15
|72.479.228
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|83.700.183
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|THYAO
|10,41
|2.223.898.582
|% -4,50
|
|PGSUS
|56,45
|2.117.770.261
|% -8,36
|
|ASELS
|26,36
|1.710.199.861
|% -3,37
|
|GARAN
|8,24
|949.401.753
|% -3,96
|
|TSPOR
|5,47
|859.409.729
|% 5,19
|
|THYAO
|10,41
|2.223.898.582
|% -4,50
|
|YKBNK
|1,94
|379.299.452
|% -4,90
|
|MNDRS
|1,47
|242.998.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,47
|859.409.729
|% 5,19
|
|IHLGM
|1,02
|165.804.562
|% -7,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6029
|8,6461
|% 0,26
|
|Frank
|7,1165
|7,1594
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8314
|1,8406
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-6,16
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.502
|22,10
|
|Tam
|2.509
|2.575
|22,70
|
|Yarım
|1.221
|1.253
|11,00
|
|Çeyrek
|612
|627
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,86
|27,86
|-1,74
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