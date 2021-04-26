***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2021 10:02
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930802
BIST
10:051.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.353
En Düşük
1.344
10:058,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3690
10:0510,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,2769
En Düşük
10,1350
10:05481,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,06
|Açılış
|: 481,33
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
478,94
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|UZERB
|37,74
|243.272
|% 9,97
|
|POLTK
|264,90
|111.258
|% -9,90
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|OZGYO
|1,41
|195.110
|% -7,24
|
|ALCAR
|282,00
|1.107.978
|% -7,24
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|GWIND
|5,59
|15.110.284
|% 0,54
|
|KOZAL
|107,60
|7.254.177
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,80
|5.597.730
|% 0,00
|
|THYAO
|11,31
|5.442.768
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,08
|5.135.370
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|5.597.730
|% 0,00
|
|GWIND
|5,59
|15.110.284
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,08
|5.135.370
|% 0,00
|
|ODAS
|2,47
|1.095.329
|% -5,00
|
|IHLGM
|0,99
|434.532
|% -1,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3803
|8,3887
|% 0,24
|
|Euro
|10,1471
|10,1580
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6918
|11,7505
|% 0,95
|
|Frank
|9,1898
|9,2452
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2417
|2,2529
|% 0,76
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-0,63
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,02
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|-0,75
|