***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:10
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964648
BIST
11:521.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.400
11:528,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0368
|Açılış
|: 8,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
11:5210,1313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0296
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
11:52488,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,90
|Açılış
|: 488,69
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KTSKR
|64,25
|24.896.666
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.591.560
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|IHYAY
|0,80
|6.682.684
|% 8,11
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|NUGYO
|11,91
|10.007.973
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.250.823
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,96
|58.598.697
|% -5,60
|
|NIBAS
|9,70
|8.317.927
|% -4,53
|
|SELGD
|4,90
|1.646.374
|% -4,48
|
|THYAO
|12,97
|493.059.489
|% 1,25
|
|GARAN
|9,22
|438.188.952
|% 1,54
|
|TEZOL
|17,20
|258.873.310
|% -4,12
|
|SISE
|8,25
|238.458.464
|% 0,61
|
|TUPRS
|109,20
|213.300.699
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,40
|161.903.300
|% 0,84
|
|GARAN
|9,22
|438.188.952
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,78
|74.262.815
|% 0,00
|
|THYAO
|12,97
|493.059.489
|% 1,25
|
|SISE
|8,25
|238.458.464
|% 0,61
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6238
|8,6279
|% -0,42
|
|Euro
|10,1224
|10,1313
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,7683
|11,8273
|% -0,27
|
|Frank
|9,2706
|9,3264
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% -0,53
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-0,50
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|1,20
|