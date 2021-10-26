***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2021 13:36
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972382
BIST
14:471.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,20
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
14:479,4436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1409
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:4710,9764
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1608
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:47547,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -9,89
|Açılış
|: 547,06
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:47
|TSPOR
|4,87
|305.221.367
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|130.118.330
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.959
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|3.880.544
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.160.019
|% 9,75
|
|BIOEN
|27,02
|291.953.832
|% -6,18
|
|HUBVC
|10,05
|18.502.515
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.410.991
|% -4,55
|
|GARAN
|9,25
|1.657.735.002
|% 1,87
|
|THYAO
|14,57
|687.801.497
|% 2,03
|
|TUPRS
|141,10
|640.025.685
|% -0,49
|
|GUBRF
|66,40
|592.258.175
|% 2,71
|
|EREGL
|19,96
|560.985.917
|% 1,68
|
|GARAN
|9,25
|1.657.735.002
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|185.314.359
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,61
|256.117.703
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|169.858.252
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,60
|498.039.826
|% 1,20
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4389
|9,4436
|% -1,47
|
|Euro
|10,9688
|10,9764
|% -1,44
|
|Sterlin
|12,9958
|13,0610
|% -1,17
|
|Frank
|10,2233
|10,2849
|% -1,47
|
|Riyal
|2,5074
|2,5199
|% -1,56
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,35
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-10,69
|
|Cumhuriyet
|3.608
|3.662
|-80,00
|
|Tam
|3.592
|3.682
|-76,88
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|-37,18
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,60
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,20
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,17
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