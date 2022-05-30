***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2022 10:41
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033252
BIST
12:012.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 62,67
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:0116,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2026
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:0117,6624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2536
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:01979,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,17
|Açılış
|: 979,45
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:01
|EGEPO
|9,46
|12.436.377
|% 10,00
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|AGHOL
|38,72
|51.643.569
|% 9,19
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,57
|147.069.407
|% -6,20
|
|TDGYO
|7,17
|4.971.300
|% -5,66
|
|MTRKS
|38,92
|2.334.442
|% -3,14
|
|QNBFL
|66,70
|14.674
|% -2,91
|
|TAVHL
|45,88
|631.327.065
|% 6,85
|
|KOZAL
|199,20
|560.529.015
|% 2,47
|
|PGSUS
|144,30
|305.562.367
|% 7,69
|
|HALKB
|5,73
|202.080.271
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,63
|200.299.632
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,63
|200.299.632
|% 1,94
|
|AKFGY
|2,57
|147.069.407
|% -6,20
|
|VAKBN
|4,25
|194.381.377
|% 1,67
|
|ODAS
|2,64
|98.172.012
|% 2,33
|
|HALKB
|5,73
|202.080.271
|% 2,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3837
|16,3937
|% 1,25
|
|Euro
|17,6439
|17,6624
|% 1,46
|
|Sterlin
|20,6378
|20,7413
|% 1,21
|
|Frank
|17,0616
|17,1644
|% 1,29
|
|Riyal
|4,3560
|4,3779
|% 1,22
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,65
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.459
|6.620
|30,34
|
|Yarım
|3.122
|3.202
|14,67
|
|Çeyrek
|1.566
|1.601
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,92
|
Seans Raporu
12:01
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12:16FRIGO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 246, 767 adet işlem
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12:15AGHOL
Yüzde 9.19 oranında artışla 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 501 adet işlem
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12:14XU100
Endeks 2, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 18, 541.00 milyon TL de
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12:14ALARK
Yüzde 5.81 oranında artışla 29.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 720, 836 adet işlem
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12:12TAVHL
Yüzde 6.52 oranında artışla 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 887, 591 adet işlem