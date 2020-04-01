***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2020 14:35
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ve 10.04.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833819
BIST
15:5588.674
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -969,74
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:556,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0570
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6784
En Düşük
6,6108
15:557,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:55340,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,51
|Açılış
|: 340,28
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.609.267
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.673.045
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|109.735
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.274.342
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,35
|15.321.466
|% -9,11
|
|PEKGY
|2,46
|24.831.197
|% -8,89
|
|THYAO
|8,99
|634.521.998
|% -0,88
|
|ASELS
|22,86
|631.504.406
|% -3,14
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,86
|506.976.490
|% -3,32
|
|TUPRS
|78,50
|417.937.120
|% 3,97
|
|IHLGM
|1,06
|241.376.388
|% 0,95
|
|ODAS
|1,37
|226.507.868
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,52
|77.630.905
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,93
|280.400.047
|% 1,58
|
|PETKM
|3,33
|403.793.349
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2425
|8,2839
|% 0,66
|
|Frank
|6,8771
|6,9185
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7678
|1,7766
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|7,89
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,98
|14,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,17
|25,17
|-1,18
|
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