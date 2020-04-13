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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2020 21:21
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

01.04.2020 tarihli açıklamamızda
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile, Şirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ve 10.04.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verildiği açıklanmıştı.
Şirketimizin 10 Nisan 2020 tarihli 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiş olup, hukuken 10 Nisan 2020 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 15 Mayıs 2020 Cuma gu¨nu¨, saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. N 6/1 Şişli İstanbul adresinde yapılacak olup, denetçi kuruluşun seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837661


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