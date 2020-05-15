***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.05.2020 19:27
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020, 01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845578
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0153
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5226
En Düşük
7,3942
18:05383,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,32
|Açılış
|: 383,65
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3722
|8,4142
|% 0,50
|
|Frank
|7,0492
|7,0916
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8262
|1,8354
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-10,74
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.512
|-6,90
|
|Tam
|2.539
|2.578
|-7,10
|
|Yarım
|1.239
|1.260
|-3,50
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,24
|35,24
|2,74
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde 6.40 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 553 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TUPRS, YKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PGSUS, TAVHL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2107, 69 artarak (% 2.27 ) 95, 118
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, KLGYO, EGGUB, TKURU, SERVE, SELGD, DIRIT