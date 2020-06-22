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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.06.2020 17:21
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020, 15.05.2020, 13.04.2020, 01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.05.2020
Tescil Tarihi
18.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.06.2020, 10102
Açıklamalar

2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 15 Mayıs 2020 tarihli Genel Kurul kararının, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Haziran 2020 tarihinde tescil edildiği hususu 22.06.2020 tarih ve 10102 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852330


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PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
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Cumhuriyet 2.509 2.524 37,20  
Tam 2.575 2.587 36,20  
Yarım 1.255 1.266 18,60  
Çeyrek 629 634 9,30  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 0,24  
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