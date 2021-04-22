***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 15:06
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile, Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ve 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930529
BIST
15:071.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.320
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|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.346
En Düşük
1.309
15:078,2646
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|: 1,05%
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|Açılış
|: 8,2450
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|Önceki Kapanış
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8,3697
En Düşük
8,1672
15:079,9618
En Yüksek
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|: 0,96%
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|Açılış
|: 9,9200
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler15:07
|FORMT
|1,16
|8.931.841
|% 16,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.381.962
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.573.130
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.188.890
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.623.793
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,23
|141.911.848
|% -9,52
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|10,94
|147.949.915
|% -6,50
|
|KOZAL
|107,90
|633.886.514
|% 2,66
|
|EKGYO
|1,81
|215.864.303
|% 0,00
|
|TUREX
|10,94
|147.949.915
|% -6,50
|
|PGSUS
|61,55
|121.007.899
|% 1,23
|
|MTRKS
|42,80
|108.254.087
|% -2,42
|
|EKGYO
|1,81
|215.864.303
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,00
|45.352.632
|% -0,99
|
|PEKGY
|1,34
|57.747.657
|% 1,52
|
|CEMAS
|1,10
|41.875.015
|% 5,77
|
|HALKB
|4,20
|90.750.005
|% 0,48
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2608
|8,2646
|% 1,05
|
|Euro
|9,9546
|9,9618
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,4367
|11,4941
|% 0,66
|
|Frank
|8,9859
|9,0400
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1962
|2,2072
|% 0,97
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,30
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|32,00
|
|Tam
|3.119
|3.200
|27,72
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|13,41
|
|Çeyrek
|756
|774
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|-0,41
|