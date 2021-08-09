***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.08.2021 13:22
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2021, 28.07.2021, 22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.07.2021
Tescil Tarihi
04.08.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.08.2021, 10383
Açıklamalar
2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 28 Temmuz 2021 tarihli Genel Kurul kararının, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04 Ağustos 2021 tarihinde tescil edildiği hususu 09.08.2021 tarih ve 10383 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955939
BIST
14:371.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:378,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0327
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:3710,1797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0250
|Açılış
|: 10,1400
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|Önceki Kapanış
|: 10,1200
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10,2133
En Düşük
10,1261
14:37484,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,71
|Açılış
|: 484,82
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|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:37
|GENIL
|14,30
|572.733.085
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.350.891
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.442.513
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.153.859
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.880.024
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,78
|41.644.174
|% -8,85
|
|FADE
|11,19
|73.638.341
|% -8,28
|
|DAGHL
|15,81
|24.284.816
|% -7,27
|
|DNISI
|12,21
|15.188.142
|% -7,15
|
|SISE
|8,27
|902.315.581
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|650.642.866
|% 0,22
|
|GENIL
|14,30
|572.733.085
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,06
|509.969.159
|% 0,75
|
|THYAO
|12,91
|400.697.228
|% 0,62
|
|ZRGYO
|1,60
|399.722.555
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,48
|347.347.167
|% 0,40
|
|SISE
|8,27
|902.315.581
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|650.642.866
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,06
|509.969.159
|% 0,75
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6432
|8,6483
|% 0,38
|
|Euro
|10,1724
|10,1797
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,9646
|12,0246
|% 0,41
|
|Frank
|9,3878
|9,4443
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% 0,22
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-15,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-19,95
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,65
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-2,64
|