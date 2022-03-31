***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 18:25
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'si tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014703
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0293
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6875
En Düşük
14,5922
18:0516,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0283
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05915,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,93
|Açılış
|: 915,93
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6775
|14,6824
|% 0,20
|
|Euro
|16,3084
|16,3258
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,2509
|19,3474
|% 0,26
|
|Frank
|15,8728
|15,9684
|% 0,37
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|10,67
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
-
17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
-
17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında