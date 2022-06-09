***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.06.2022 13:03
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin belirlenmesi 09.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036373
BIST
13:142.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,57
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
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2.575
En Düşük
2.532
13:1417,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1013
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
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17,2294
En Düşük
17,0843
13:1418,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1842
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:141.024,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.024,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EUREN
|19,65
|36.305.772
|% 9,96
|
|INVES
|36,08
|26.104.887
|% 7,70
|
|FONET
|12,79
|35.638.465
|% 7,57
|
|MAGEN
|13,21
|60.778.366
|% 6,88
|
|FLAP
|4,19
|44.781.498
|% 6,62
|
|TSGYO
|6,75
|50.829.036
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.995.308
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,95
|65.536.089
|% -7,25
|
|THYAO
|46,74
|3.055.620.260
|% 0,04
|
|SISE
|22,20
|1.525.223.175
|% 1,56
|
|SASA
|43,76
|985.748.613
|% 2,20
|
|SAHOL
|19,76
|954.456.982
|% -0,50
|
|TOASO
|65,00
|739.239.571
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,65
|290.164.444
|% -1,12
|
|SEGYO
|1,17
|128.227.256
|% -7,14
|
|ODAS
|2,94
|289.540.191
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,02
|347.504.683
|% 1,26
|
|TSKB
|2,32
|194.445.424
|% 1,31
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2240
|17,2275
|% 0,59
|
|Euro
|18,5327
|18,5780
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,5121
|21,6200
|% 0,49
|
|Frank
|17,5496
|17,6553
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5771
|4,6001
|% 0,55
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,68
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-2,00
|
|Tam
|6.780
|6.951
|-6,60
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,19
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,32
|