***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.03.2020 tarihli bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi, "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12 nci maddesinin ekte yer Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nda belirtilen şekilde tadil edilmesine, tadile ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuru yapılmasına, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Esas Sözleşme tadiline Kurul tarafından uygun görüş, Bakanlık tarafından izin verilmesi halinde, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın 2019 faaliyet yılı için gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği için 11.03.2020 tarihli olarak Kurul'a başvuru yapılmaktadır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826503BIST